İstanbul'da oy kullanan vatandaşlar piknik ve mesire alanlarına akın etti

İstanbul'da oy kullanan vatandaşlar, sonrasında piknik ve mesire alanlarına akın etti. Arnavutköy ve Avcılar'da bulunan mesire ve piknik alanlarına gelen vatandaşlar, halaylar çekip oyunlar oynayarak güzel havanın tadını çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin yapıldığı bugün İstanbul'da hava sıcaklığı zaman zaman 15 santigrat dereceye ulaştı. Oy kullanan vatandaşlar, hafta sonunun ve sıcak havanın tadını piknik ve mesire alanlarında çıkardı. Arnavutköy'de piknik ve mesire alanlarına gelen vatandaşlar halaylar çekti, mangal yaktı, salıncaklar kurdu ve balık tutarak doyasıya eğlendi. Avcılar Sahili'nde ise bazı vatandaşlar sahil kenarında oturarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Oy kullanan vatandaşlar yeşil alanlara akın etti

Oy kullandıktan sonra piknik alanına gelen Serkan Muşlu, “Bugün oylarımızı kullandık ve sonrasında sakin şekilde piknik yapmak istedik. Hayırlısı olsun diyelim, bu da gelip geçer, milletimiz ve vatanımız için inşallah hayırlısı olur. Burayı kirli bırakıyor gelen arkadaşlar. Sonrasında çöplerini toplamaları gerekir ya da toplama merkezlerine bırakmaları gerekir. Biz buraya gelince bir hava alıyoruz, hem yeşilliğe ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Oy kullandıktan sonra piknik alanına gelen Yalçın Muşlu, “Bugün güzel bir gün. Oyumuzu kullandık, vatana millete hayırlı olsun. Ben buraya çocukluğumdan beri

geliyorum. Zaman zaman balıkta tutuyorum burada. Çocuklarım ve ailemle de sık sık geliyorum. Bazen kafa dağıtmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

Avcılar sahil kenarında ailesi ile piknik yapan Kemal Bezek, “Oy kullandık. Ailece geldik sahile, piknik yapıyoruz” dedi.

Avcılar sahilinde dolaşan Ramazan Tanrıkolu, “Hava almaya çıktım. Bugün hava da güzel. Sabah erken gidip oy kullandım. Milletimiz, vatanımız için hayırlısı olsun” diye konuştu.

Yine Avcılar sahilde arkadaşları ile vakit geçiren İdris Karabey, “Bugün hava güzel. Yürüyüş yapmak istedim. Oyumu da kullandım. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun” dedi.

Baraj kıyısındaki yoğunluk dron ile görüntülendi

Oy kullandıktan sonra Arnavutköy'de bulunan Sazlıbosna Barajı kıyısına gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Oluşan yoğunluk ve vatandaşların eğlenceli anları dron ile havadan da görüntülendi.