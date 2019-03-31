31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul’da oy verme işlemi saat 08:00’da başladı.
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi saat 08:00'da başladı. Vatandaşlar sandıklar açılır açılmaz oylarını vermeye başladı.
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi başladı. Saat 08:00'da başlayan oy verme işlemleri için vatandaşlar erkenden okul önlerine geldi. Oy verme işleminin başlamasıyla vatandaşlar oy kullanmaya başladı.