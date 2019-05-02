İstanbul'da parklarda acil durum butonu uygulaması başladı

Parklara kurulan güvenlik kameralarıyla durumu gözlemleyen belediye yetkilileri, acil durumun çözülmesi için anında parka polis, ambulans veya zabıta ekiplerini yönlendiriyor.

Ataşehir'de başlayan ve İstanbul'daki bütün ilçelere örnek olması beklenen ‘acil durum butonu' uygulaması sayesinde parklar artık daha güvenli hale geldi. Ataşehir Belediyesi tarafından Nazım Hikmet ve Meskenler parklarına kurulan kameralar ve acil durum butonları sayesinde vatandaşlar Ataşehir Belediyesi Otomasyon Merkezi ile görüntülü iletişime geçip, yaşanan herhangi bir olumsuzluğa anında müdahale edilmesini sağlayabiliyor. Vatandaşlardan gelen çağrıları görüntülü olarak takip eden belediye yetkilileri, polis, ambulans ya da zabıta gibi ekipleri en hızlı şekilde olay yerine sevk edebiliyor.

Yıl içinde 30 parkta uygulanacak

Ataşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Hasan Güneydaş, sistemin işleyişi ve ilerleyen süreçle ilgili olarak, “İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikle bir çalışma yaptık ve yaklaşık 30 parkımızı güvenli hale getirmemiz gerektiğinin raporunu aldık. Sonra da bununla ilgili proje gerçekleştirdik. İlk başta güvenlik kamerası koyalım dedik ama, sadece güvenlik kamerasıyla olabilecek bir iş olmadığını anladık. Burada oluşan acil durumları belediyeye nasıl iletebiliriz diye beyin fırtınası yaptıktan sonra ‘acil durum butonları' olması gerektiğini fark ettik. Sonrasında Nazım Hikmet Parkı ile İçerenköy'deki Meskenler Parkı'na 7 kamera, 3 tane de acil uyarı butonu koyduk. Şu anda pilot bir çalışma, ama kullanılıyor. Yıl içerisinde 30 tane parkımızı yine bu şekilde güvenli hale getireceğiz. Şimdiye kadar müdahale ettiğimiz bir çocuk yaralanması vakası oldu. Ambulansımız hemen geldi ve çocuğumuzu en yakın hastaneye götürdük. Onun dışında bazen çocuklarımız meraklı oluyor, basıyorlar. Ne olduğunu merak ediyorlar. Biz de parkı her açıdan gördüğümüz için bunun bir acil durum mu olduğunu, yoksa şaka için mi basıldığını anlayabiliyoruz" dedi.

Acil durum butonu sistemi ile ilgili bilgi veren Optimum Güvenlik Şirketi yetkilisi Yavuz Aman ise, “Parklara koymuş olduğumuz güvenlik kameraları var. Ayrıca birçok direğe koyduğumuz, kameraların altındaki panik butonları var. Bu butonlar diğerlerinden farklı olarak içinde kamera ve hoparlör bulunduruyor. Ataşehir Belediyesi'nin otomasyon merkezine kurduğumuz sistemle, panik butonuna biri bastığı zaman otomasyon merkezinden hemen haber alınıyor ve buradan basan kişi kameradan görüntüleniyor. Aynı zamanda karşılıklı konuşma yapılıyor. Yaşanan herhangi bir olumsuzlukta, otomasyon merkezinden bilgilendirilip buraya gerekli görüldüğü zaman ambulans, polis, zabıta gibi yönlendirmeler belediye tarafından yapılıyor” dedi.

Açıklamaların ardından Ataşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Hasan Güneydaş, Nazım Hikmet Parkı'ndaki acil durum butonuna tatbikat amaçlı basarak Ataşehir Belediyesi Otomasyon Merkezi'ne bir çocuk yaralanması konusuyla ilgili acil durum uyarısı verdi. Güneydaş'a sistem üzerinden cevap veren yetkililer, en kısa sürede olay yerine ambulans sevk edileceğini söyledi. Daha sonra Ataşehir Belediyesi Otomasyon Merkezi'nde yapılan deneme uygulamasında da parkta bulunan bir vatandaş acil durum butonuna basarak merkezden yardım istedi. Görüntülerle durumu takip eden merkezdeki yetkililer, konuya en kısa sürede müdahale edileceği cevabını verdi.