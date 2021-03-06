İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da pazar kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu

Ülke genelinde akşam saat 21.

00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Kentte trafik yoğunluğu yüzde 56 seviyelerine kadar ulaştı.


Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayacak ve 08 Mart Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında da kalabalığa neden oldu.


Kentin ana arterlerindeki araç yoğunluğu ara yollarda da gözlendi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi trafik uygulaması verilerine göre megakentte trafik yoğunluğu yüzde 56 seviyelerine ulaştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.