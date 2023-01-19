İstanbul'da piyasa değeri 5 milyon 690 bin TL olan sahte parfüm ele geçirildi

Operasyonlarda 5 milyon 690 bin TL değerinde parfüm ele geçirilirken, 2 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak parfüm yapan iş yerlerine yönelik ihbar üzerine Üsküdar, Beyoğlu ve Bağcılar'da bağlantılı oldukları tespit edilen ve paravan şirketler üzerinden merdiven altı üretim yapan adreslere operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri tarafından adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri 5 milyon 690 bin TL olan 30 bin dolu şişe sahte parfüm, 45 bin adet boş parfüm şişesi, 5 bin litre etil alkol ve 4 adet parfüm dolum makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen sahte ürünlerle ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin kurmuş oldukları paravan şirketler aracılığı ile yurt dışından ithal ettikleri parfüm esansı ve parfüm şişelerine sağlığı tehdit eden yerlerde doldurma işlemi yaptığı öğrenildi. Şahısların parfümleri dolduktan sonra orijinali ile benzer özellik gösteren barkodlar yapıştırarak kutulara koyduğu ve bu ürünleri İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir gibi turistik yerlerdeki yabancı turistlere sattıkları da ortaya çıktı.

Şüphelilerin sahte ürünleri Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Beyoğlu ve Fatih gibi yoğun ziyaret edilen ilçelerde “gümrük mağazasından alınmıştır, yurt dışından getirilmiştir, iflas eden mağazamızın orijinal malıdır” gibi ifadeler ile sattıkları da belirlendi.