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İstanbul'da PKK operasyonu

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK’ya yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK'ya yönelik operasyon yapıldı. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.


İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Maltepe'de PKK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Baskınlarda bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekipler aramalar yaptı. Operasyon yapılan adreslerin çevresinde polis, geniş güvenlik önlemi aldı.

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