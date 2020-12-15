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İstanbul'da PKK yapılanmasına yönelik operasyon: 5 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da terör örgütü PKK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da terör örgütü PKK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan takipler sonucu 7 farklı ilçede çeşitli adreslerde oldukları tespit edilen 10 şüpheliden 5'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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