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İstanbul'da PKK yapılanmasına yönelik operasyon: 7 gözaltı

İstanbul’da 4 ilçede 7 farklı adreste terör örgütü PKK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da 4 ilçede 7 farklı adreste terör örgütü PKK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da 4 ilçede belirledikleri 7 farklı adreste terör örgütü PKK'nın yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen ve PKK yapılanmasına destek verdiği öğrenilen 7 şüpheli yapılan operasyonun ardından yakalandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen evraklara el konuldu. Yakalanan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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