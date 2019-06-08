İstanbul'da polis helikopteriyle bayram dönüşü trafik denetimi

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından İstanbul'a dönenlerin oluşturduğu trafik, polis helikopteriyle havadan denetlendi. Yoğunluğun başladığı görülen denetimde, polis ekipleri kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından araçlarıyla şehir dışına çıkan tatilcilerin dönüşü başladı. Emniyet Genel Müdürlüğünün 'Ramazan Bayramı Tedbirleri' kapsamında bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetim kapsamında Atatürk Havalimanı'nda bulunan müdürlükteki görevli komiserler ve teknisyenler denetime çıkmak için kullanacakları “Bell 429” tipi helikopteri hangardan çıkarttı. Helikopterin son kontrollerini yapan ekipler yerlerini aldıktan sonra uçuşa geçildi.

Bayram tatilden dönen sürücüler havadan denetlendi

Havalimanı'ndan kalkan helikopter ilk olarak Basın Ekspres yolunda bir süre denetim yaptı. Ardından TEM Otoyoluna geçen ekipler, otoyol boyunca Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ne güzergahı boyunca çeşitli denetimlerde bulundu. Buradaki denetimlerin ardından E-5 Karayolu'na geçen ekipler, güzergah boyunca denetimlerini yaptıktan sonra 15 Temmuz Demokrasi Otogarı üzerinden Atatürk Havalimanına geri döndü.

Kural tanımayan sürücülere cezai işlem uygulandı

Öte yandan şehir içinde ve şehirlerarası yollarda bayram dönüş yoğunluğuyla ilgili kurallara uymayan sürücülere de denetim yapıldı. Denetimde hatalı sollama, emniyet kemeri takılmama, “makas” atma ve diğer kuralları ihlal eden sürücüler tespit edildi. Kameradan ekran görüntüsü de alan ekipler, sürücüler cezai işlem uyguladı.