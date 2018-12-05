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İstanbul'da polis “Huzurlu Park ve Okul Önleri” uygulaması gerçekleştirdi

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde polis ekipleri, huzurlu park ve okul önleri uygulaması gerçekleştirdi.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde polis ekipleri, huzurlu park ve okul önleri uygulaması gerçekleştirdi. Araçları durdurarak didik didik arayan polis, vatandaşlarında Genel Bilgi Tarama sorgularını yaptı.


İstanbul'da okul önleri ve parklarda suç oranlarının ve torbacıların azalmasında büyük mücadele veren polis ekipleri, hız kesmeden uygulamalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çocuk ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Kuştepe'de uygulama gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında polis, Abdurrahman Köksaloğlu Ortaokulu önünde şüpheli gördükleri araçları durdurdu. Sürücülerinin üst aramasını da yapan polis, araçları didik didik aradı. Vatandaşların ise Genel Bilgi Tarama (GBT) sorguları gerçekleştirildi. Uygulama esnasında polis otomatik silahlarla çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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