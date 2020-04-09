İstanbul'da polis kaçak maske üretenlere göz açtırmıyor

İstanbul'da korona virüs salgınını fırsat bilerek kaçak maske üretenlere polis göz açtırmıyor. Ümraniye ve Başakşehir'de kaçak maske üretimi yapılan iki adrese polisin yaptığı operasyonlarda toplamda 13 bin 750 adet kaçak maske ele geçirildi.

Ümraniye Altınşehir Mahallesi Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde izinsiz şekilde maske yapıldığı bilgisini alan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 bin 750 adet satışa hazır halde maske, 2 bin adet dikime hazır halde maske ele geçirildi.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde de izinsiz maske üretimi yapıldığı bilgisi üzerine Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 bin adet satışa hazır halde maske, 2 bin adet dikime hazır halde maske ele geçirildi.

İş yerleri zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.