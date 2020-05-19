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İstanbul'da polis merkezlerinde “sosyal mesafeli” 19 Mayıs kutlaması

Türkiye’de saatler 19.

Türkiye'de saatler 19.19'u gösterdiğinde görevi başında olan polis ekipleri, sosyal mesafeye uygun şekilde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşları balkon ve camlardan İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmişti. Türkiye'de saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar ellerine bayrakları alarak balkon ve camlara çıkarken, görevi başında olan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Harbiye Polis Merkezi ve Kuştepe Polis Merkezi Amirliği ile Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Taksim Polis Merkezi Amirliği ekipleri, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri de sosyal mesafeye uygun şekilde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

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