İstanbul'da polisi yaralayıp, ucu kor sopayla saldırdılar

Çağlayan'da ihbar üzerine bir yeşillik alana giden polis ekipleri, gürültü yapan şahısları uyarınca ortalık karıştı. Kimlik vermeyerek küfür ve hakaret eden şahıslar, bir polisi darp ederek ucu kor olan sopayla saldırdı. Takviye ekiplerle etkisiz hale getirilen şahıslar gözaltına alınırken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. Toplamda 68 suç kaydı olan 3 şahıs tutuklandı.

Kağıthane Çağlayan'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, yaklaşık 10 kişilik bir grup saat 03.00 sıralarında alkol alarak çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Grubun gürültü yapması nedeniyle vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine alana gelen polis ekipleri, şahıslara sessiz olmaları yönünde uyarıda bulunarak kimliklerini kontrol etmek istedi. Ancak şahıslar taşkınlık yaparak polise direndi. Şahıslara sakin olmaları yönünde uyarıda bulunan polis, kontrol yapmalarla gerektiğini belirtti. Ancak şahıslar bu kez de polis ekiplerine hakaret ederek küfürler savurdu.

Kimlik vermeyip küfür ve hakaret ettiler

Bunun üzerine polis ekipleri ile grup arasında çıkan kavgada, çeşitli suçlardan toplamda 10 adet suç kaydı bulunan Mehmet E., polis memurunun yüzüne yumruk attı. Memur aldığı darbeyle yere düşünce çeşitli suçlardan 40 adet kaydı bulunan Güven E., yerden sopa alarak memurun kafa bölgesine sopayı savurdu. Polis kendini korumak için elini kaldırınca elinde kırıklar oluştu.

Polisi yaralayıp ucu kor sopayla saldırdı

Gruptaki diğer şahıs olan çeşitli suçlardan 18 kaydı olan Engin G. de, yere düşen polis memurunun sağ ayağını tekmeleyerek ayak bileği ve topuğunu kırdı. Bunun üzerine darp edilen memurlar telsiz ile takviye istedi. Anonsları alan çok sayıda ekibin olay yerine gelmesi üzerine şahıslar, memurlara küfür ve hakaret ederek yumruk attı. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekiplerini gören Engin G. ucu kor olmuş bir sopayı memurların üzerine savurdu. Şahsın elindeki sopayı alan polis, onu etkisiz hale getirdi.

Polis otosuna da zarar verdiler

Şahıs gözaltına alınacağı esnada polis otosunun da dikiz aynasına tekme atarak kapağını kırdı. Şahıslardan Mehmet E. de, sağ kapı koluna tekme atarak kolunu kırdı. Şahıslar güçlükle otoya alındıktan sonra da aracın koltuklarına ve camına vurarak kendilerine zarar verdi. Şahıslar yüksek sesle bağırarak görevli memurlara yönelik tehdit ve hakaretlerine devam etti.

Polise saldıran 3 şahıs tutuklandı

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, sağ ayak topuğu, sağ eli ve say ayak bileğinin kırık olan polis memuru de darp raporu alarak şahıslardan şikayetçi oldu. Öte yandan, gözaltına alınan 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece, “görevini yaptırmamak için direnme”, “kamu görevlisini yaralama” ve “kamu malına zarar verme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.