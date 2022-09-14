İstanbul'da polisin evine girip GBT cihazını çalan hırsız yakalandı

Bahçelievler'de polis memurunun evine giren hırsız, cep telefonuna benzettiği GBT cihazı, oyun konsolu, elektrikli süpürge, 4 kol saati ve fön makinasıyla birlikte uydu alıcısını da çalıp kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 22 adet suç kaydı olan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Bahçelievler'de ikamet eden polis memuru Serkan K.'nın evine 26 Ağustos günü hırsız girdi. Hırsız evde önüne ne geldiyse alıp kaçtı. Evde bulduğu polis memuruna ait Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulama cihazını da alan hırsız, ayrıca oyun konsolu, elektrikli süpürge, saç düzleştiricisi, fön makinası ve uydu alıcısını da çalarak kayıplara karıştı.

22 suç kaydı çıktı

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 22 adet suç kaydı olan şüpheli Barış G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sırasında yine Bahçelievler'de 2 ayrı motosiklet hırsızlığı olayına da karıştığı tespit edildi. Gözaltına alınan Barış G. (28), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.