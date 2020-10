İstanbul'da rehabilitasyon süreci tamamlanan leylek ve martılar doğaya salındı

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sebebiyle Çekmeköy'de bulunan Park Of İstanbul Doğa Yaşam Kompleksinde etkinlik düzenlendi. Komplekse yaralı bir şekilde gelen leylek ve martılar görevliler tarafından tedavisi yapıldı. Etkinlik kapsamında rehabilitasyon süreci tamamlanan leylek ve martılar ziyaretçilerin alkışları eşliğinde doğaya salındı.

Etkinlikle ilgili konuşan Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, “Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksinde bu gün normalinden daha farklı bir program yapmak istedik. Özellikle hayvan dostlarımızı bayram ettirmek ve onları özgürlüğüne kavuşturmak için alanımız rehabilitasyon merkezimizde tedavisi tamamlanmış olan ve artık doğasında kendi başına barınabilecek şekilde hale gelmiş şekilde martılarımız ve leyleklerimiz var. Az sonra onları doğasına salacağız. Her zaman her yerde dile getirmekten asla çekinmem. Doğaya yapılan yatırım insana bırakılan miras gibidir. Bu mirası sizler için ve sizlerin rahat nefes alması için her gün daha güzel bir hale getireceğiz" dedi.