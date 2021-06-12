İstanbul'da rekor sayıda uyuşturucu özelliği bulunan ilaç yakalandı

Cumhuriyet tarihinde rekor sayıda ilacın ele geçirildiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” konusu ile ilgili Esenler, Sancaktepe ve Kartal ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Aralarında 3 eczane deposunun da bulunduğu 9 adrese düzenlediği operasyonda, kaçak veya sahte olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliği bulunan yaklaşık 2 milyon adet tablet halinde ilaç yakalandı. Ayrıca uyuşturucu madde imal ve ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 102 bin 100 TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.