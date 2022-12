İstanbul'da restoran önünde silahlı saldırı: Yolda beklerken bacağından vuruldu

Kasımpaşa'da bir restoran önünde duran genç, husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu genç bacağından yaralanırken, saldırgan ve ona gözcülük yapan 2 şüpheli Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı.

Olay, önceki ay akşam saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde semtteki bir restorana gelen Ferhat Can, içeride yemek yedikten sonra sigara içmek için dışarıya çıktı. Can, sigarasını içtiği esnada sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda Ferhat Can, bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırganlar ise kayıplara karıştı. Silahlı saldırı sonrası yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Sigara içerken silahlı saldırıya uğradı

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ferhat Can'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaralı Ferhat Can ve çevredeki görgü şahitlerinin ifadelerini başvurdu. Kimseyle husumetinin bulunmadığını ifade eden Can, kendisi silahla yaralayan şahsın kendisine husumet besleyen şahsın Burç S. olduğunu ve ona Ertuğrul S. ve Dinçer T.'nin gözcülük yaptığını söyledi.

Beyoğlu Asayiş polisi saldırganları yakaladı

Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Beyoğlu polisi, Dinçer T. ve Ertuğrul S. yapılan sokak çalışmalarında olayı gerçekleştirdikleri semtin farklı caddelerinde yakalandı. Gözaltına alınan 2 şahıs, emniyette ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin, devam eden çalışmalarda saldırgan Burç S.'yi ise yakalandıkları öğrenildi.