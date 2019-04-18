İstanbul'da saatçi esnafının kabusu haline gelen hırsızlık çetesi çökertildi

Eminönü'nde yüzlerini kapatan kapüşonlu hırsızlık çetesi, bir gecede 8 iş yerine girerek toplam 300 bin lira değerinde çok sayıda saat, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, tespih çaldı. Soygun anları kameralara yansırken, polis ekipleri tarafından yakalanan suç makinesi çete üyeleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz 24 Şubat günü Fatih Eminönü Hobyar Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yüzlerini kapatan kapüşonlu 7 kişiden oluşan hırsızlık çetesi, gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan ve saatçi esnafının olduğu bir hana girdi. Ardından 8 iş yerinin kilitlerini kırarak içerilerine giren hırsızlar, iş yerlerindeki çok sayıda pahalı kol saatlerini çaldı. İş yerlerinde bir süre daha gezinen hırsızlar, gördükleri çok sayıda dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve tespihi de çalarak kayıplara karıştı. Buldukları kasaları da patlatan hırsızlar nakit para ve çekleri çalmayı da ihmal etmedi. Esnafa yaklaşık 300 bin lira zarar veren çete üyeleri ardından kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çete üyeleri iş yerlerine giriyor ve içerideki saatleri çalıyor. Başka bir görüntüde ise kasayı yerden yere vurarak kilidini kırmaya çalışıyor.

Kardeş hırsızlar suç makinesi çıktı

Olayların ardından iş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. İş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan hırsızlık polisi, hırsızların eşkallerini belirleyerek kimliklerini tespit etti. Emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan hırsızlardan Sercan Z.(40), Aga Ş.(19), Sedat A.(16), Melih A.(18) ve Vedat A.(20) polis ekiplerinin Beşiktaş ve Fatih'te geçtiğimiz 20 Mart günü eş zamanlı düzenledikleri operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınmalarının ardından şubeye götürülen hırsızlar, ifadeleri alınarak sorgulandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.