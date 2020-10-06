İstanbul'da şafak operasyonu: 123 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, sabah saatlerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranmakta olan şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi. 234 ekip ve 558 personelin katıldığı operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan aranması olan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 123 kişi yakalandı. Ekiplerce gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi.