İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul'da şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde Helikopter destekli operasyon yapıldı.

Ataşehir ve Çekmeköy merkezli 4 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.


Torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik 28 adreste yapılan operasyonlara Özel Harekât Şube Müdürlüğü timleri ile polis helikopteri de destek verdi.


40 Şüpheli şahıs için çok sayıda adrese es zamanlı operasyon yapıldı


40 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda şüphelilere ait adreslerin kapıları özel harekât timleri tarafından koçbaşıyla kırıldı. Adreslerde uzun süre arama yapıldı. Yapılan aramalar sonrasında bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.