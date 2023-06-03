İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da sağanak yağış başladı

İstanbul’da beklenen sağanak yağış gece saatlerinde başladı.

İstanbul'da beklenen sağanak yağış gece saatlerinde başladı. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların zor anları anbean kaydedildi.



Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Akşam saatlerinde çiseleyen yağmur gece yarısından itibaren yerini sağanak yağışa bıraktı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar meydandaki çeşmenin altına sığınırken caddede trafik yoğunluğu oluştu. O anlar ise Üsküdar ilçesinde görüntülendi.

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