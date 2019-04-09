İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçaklara sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da bugün güneşli hava etkili oldu. Ancak akşam saatlerinde mega kenti karabulutlar kapladı. Kısa bir süre sonra beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi. Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçaklara sığındı. Bazı vatandaşlar ise koşarak metroya girmeye çalıştı. Hazırlıklı olan vatandaşlar ise şemsiyesini açarak yağmurun keyfini çıkarttı.