İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da sağanak yağış trafiği kilitledi

İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.


İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa Yakası'nda da etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. E5 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 09.50 itibarıyla yüzde 76'ya ulaştı.

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