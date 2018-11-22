İstanbul'da sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı

İstanbul Arnavutköy'de etkisini gösteren sağanak yağış sahil kesimindeki bazı yolları göle çevirdi. Şiddetli rüzgarın de etkili olduğu kıyı kesimlerde balıkçı teknelerinin limanda bekledikleri görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son uyarıların ardından öğle saatlerinden itibaren il genelinde birçok ilçede yağış ve şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Kıyı kesimlerde yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Arnavutköy Karaburun'da şiddetli yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken araçlar güçlükle ilerledi. Kıyıya vuran dev dalgalar yüzünden balıkçı teknelerinin de limanda beklediği görüldü. Sağanak yağış nedeniyle toprak parçalarının koparak denize karışması denizin renginde farklılık oluşmasına sebep oldu.