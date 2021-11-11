İstanbul'da sahte botoks ilacı operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul'un Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde sahte botoks ilaçlarının piyasaya sürüldüğü iki ayrı iş yerine düzenlenen operasyonda çeşitli markalara ait 4 bin 264 adet estetik ürünü ele geçirildi. Olayda 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye ve Ataşehir'de 2 farklı depoda yüksek miktarda sahte botoks ilaçlarının bulundurulduğu ve piyasaya sürülmek üzere olduğu istihbaratını aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında dün harekete geçen polis, “Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek veya satmak” suçu kapsamında, sahte estetik ilaçların depolandığı adreslere baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda U.G. ve E.E. adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depolarda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 350 bin TL'yi bulan 4 bin 264 adet dudak dolgusu, kırışıklık önleyici ve gençlik aşısı olarak nitelendirilen sahte botoks ilaçları ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yetkili ecza depolarında ya da eczanelerde satılması gereken ilaçların uygunsuz olarak depolanarak satışa sürüldüğü tespit edildi. Operasyonda yakalanan U.G. ve E.E. hakkında, “Türk Ceza Kanununun 186. ve 187. maddelerine muhalefet” suçundan adli tahkikat başlatıldığı aktarıldı.