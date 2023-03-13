İstanbul'da sahte diş merkezine operasyon: 1 gözaltı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde ruhsatsız muayenehane işlettiği belirlenen bir şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlının işlettiği kaçak muayenehane ise zabıta tarafından mühürlendi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Hürriyet Mahallesi'nde tabelasız olarak yasal olmayan yollarla diş sağlığı faaliyetleri yürüttüğüne dair ihbar aldı. Tespit edilen sahte muayenehaneye 10 Mart'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda O.D. (37) isimli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak ağız ve diş sağlığı merkezinde yapılan aramalarda, diş yapımında ve tedavisinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Emniyet ekipleri, işyerinde hijyen koşullarına uymayan şekilde muayene yapıldığını belirlerken, yasadışı diş sağlığı merkezinin sahibi olduğu belirlenen O.D.'nin ise işyeri açma ruhsatı ve mesleki yeterlilik belgesinin bulunmadığı ortaya çıktı. 37 yaşındaki şüphelinin, herhangi bir tıbbi eğitiminin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli, uyuşturucu kullanıcısı çıktı

Yakalanan O.D. ile ilgili geriye dönük yapılan GBT sorgusunda ise uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, söz konusu illegal muayenehane zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetine son verildi. Uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydı bulunan D. hakkında, TCK 89/1 maddesinden ve 1219 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçlarından adli işlem yapılırken, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sahte diş hekiminin, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.