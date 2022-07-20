İstanbul'da sahte içki için hazırlanan 7 bin 600 litre alkollü sıvı ele geçirildi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde metruk bir binanın bahçesinde sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan yaklaşık 7 bin 600 litre alkollü sıvı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretiminin önlenmesine yönelik Küçükçekmece ilçesinde çalışma yaptı. Metruk bir binanın bahçesinde kaçak/sahte alkollü sıvı maddelerin imalatının yapıldığı ve piyasaya sürülmek üzere hazır hale getirildiği bilgisine ulaşan polis, tespiti yapılan adrese önceki gün operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Metruk binanın bahçesinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lirayı bulduğu ifade edilen 7 bin 600 litre alkollü sıvı, boş 6 plastik tank, imalatta kullanılan 1 damıtma kazanı, 1 kapaklama makinesi, 400‘ü aşkın bidon kapağı, dolum için bekletilen 102 boş bidon, 2 havalandırma fanı ve 3 tane elektrikli motor ele geçirildi. Sahte alkollere imha edilmek üzere el konulurken, yakalanan şüpheliler polisteki ifade işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.