İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da sahte içki operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Maltepe’de sahte içki deposuna baskın düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Maltepe'de sahte içki deposuna baskın düzenledi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 9 top 684 litre alkol ele geçirildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Maltepe'de bir otopark içerisine kurulan çadırda sahte içki depolandığını belirledi. Depoya baskın yapan ekipler 9 ton 684 litre sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.


Zanlıların 1'er litrelik şişeler halinde depoladıkları içkileri Bağcılar ve Fatih İlçelerinde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde faaliyet gösteren tekel bayileri ile anlaşarak piyasaya sürdükleri belirlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.