İstanbul'da sahte içki operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Maltepe'de sahte içki deposuna baskın düzenledi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 9 top 684 litre alkol ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Maltepe'de bir otopark içerisine kurulan çadırda sahte içki depolandığını belirledi. Depoya baskın yapan ekipler 9 ton 684 litre sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların 1'er litrelik şişeler halinde depoladıkları içkileri Bağcılar ve Fatih İlçelerinde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde faaliyet gösteren tekel bayileri ile anlaşarak piyasaya sürdükleri belirlendi.