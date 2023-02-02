İstanbul'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Sahte imalathanelerde, 1 milyon lirayı aşan tonlarca alkollü sıvı ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde “merdiven altı” yerlerde dezenfektan ve yüzey temizleyici deterjan üretimi yapıldığı ve bunların ülke çapındaki sahte alkol imalathanelerine sevk edildiği istihbaratını aldı. Deterjan ve dezenfektan adı altında imal ettikleri etil alkolleri yurdun farklı şehirlerinde sahte alkol üretimi yapan suç şebekelerine sevk eden 5 şüpheliyi tespit eden kaçakçılık polisi, 16 Ocak'ta operasyonun düğmesine bastı. Emniyet ekipleri, Pendik ve Ataşehir'de söz konusu imalathane ve depolara yönelik operasyon düzenledi. Sahte alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan 5 ton 305 litre alkollü sıvı, 28 alkol aroması, 112 boş bidon, bu bidonlara ait 400 kapak be sahte alkol sevkiyatında kullanıldığı değerlendirilen bir araç ele geçirildi.

Emniyet ekiplerince yapılan incelemelerde şüphelilerin, dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında etil alkol üretimi yaptıkları, imal edilen etil alkol sıvılarının ise yurdun farklı şehirlerinde sahte alkol üretimi yapan şebekelere 5 litrelik bidonlar içerisinde kargo aracılığı ile gönderdikleri belirlendi.

Yakalanan şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldığı duyuruldu.