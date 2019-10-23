İstanbul'da sahte para operasyonu: 1 milyon 330 bin sahte dolar ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen bir operasyonda, sahte olduğu belirlenen 1 milyon 330 bin Amerikan doları para ele geçirildi. Piyasaya sürülmek üzere saklanan paralar ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan istihbarat üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim Pazartesi günü Başakşehir'de bir depoya baskın düzenledi.

Depoda yapılan aramada 100'lük banknotlar halinde 1 milyon 330 bin sahte Amerikan doları para ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen Orhan Ç. adlı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli Orhan Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Polis, ele geçirilen sahte 1 milyon 330 bin Amerikan dolarını basıp piyasaya sürmeye çalışan şebekeye yönelik çalışmaları ve paraların basıldığı matbaanın ortaya çıkarılması için operasyonları sürüyor.