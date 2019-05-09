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İstanbul'da sahte parfüm deposuna operasyon

İstanbul Bağcılar’da, bir depoya yapılan baskında, çeşitli markalara ait 20 bin 55 şişe sahte parfüm ele geçirildi.

İstanbul Bağcılar'da, bir depoya yapılan baskında, çeşitli markalara ait 20 bin 55 şişe sahte parfüm ele geçirildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir iş yerinde sahte parfüm depolandığı yönündeki ihbarı değerlendirerek operasyon düzenledi. Emniyet ekiplerince yapılan baskında, kolilerin içinde çeşitli markalara ait 20 bin 55 şişe dolu sahte parfüm, 84 bin 121 adet parfüm ambalajı ele geçirildi. Piyasa değeri 10 milyon 270 bin TL'yi bulan sahte parfüme el konulurken, olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen E.Ü. (28) gözaltına alındı.

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