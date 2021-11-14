İstanbul'da seçim heyecanı

Bulgaristan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için İstanbul'daki çifte vatandaşlık sahibi Türkler sandık başına gitti. Sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi akşam saat 20.00'de sona erecek.

Bulgaristan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için İstanbul'daki çifte vatandaşlık sahibi Türkler sabah saat 07.00 itibariyle sandık başına gitti. Türkiye genelinde toplam 126 sandık kurulurken, İstanbul'da seçim için Bulgaristan Başkonsolosluğu ile birlikte 26 okulda oy kullanımı yapılabilecek. İstanbul'da çifte vatandaşlık sahibi Türkler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için Zeytinburnu'ndaki Dr. Reşit Galip İlkokuluna gelerek oy kullanmaya başladı. Oy kullanmaya gelen vatandaşlar kimlik bilgilerini göstererek oylarını kullandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan oy kullanım işlemi saat 20.00'de sona erecek.