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İstanbul'da sıcaktan bunalan Boğaz'a akın etti

Hava sıcaklığının 32 dereceyi aştığı İstanbul’da vatandaşlar serinlemek için Boğaz’a akın etti.

Hava sıcaklığının 32 dereceyi aştığı İstanbul'da vatandaşlar serinlemek için Boğaz'a akın etti.



İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar Sarayburnunda denize girerek serinledi. Hava sıcaklığının 32 dereceyi aştığı İstanbul'da vatandaşlar serinlemek için denize akın etti. Kavurucu sıcakların etkili olduğu mega kentte, nem oranının da yükselmesiyle Fatih Cankurtaran sahiline gelenler Kız Kulesi ve Boğaz manzaralı sahillerde denize girdi.

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