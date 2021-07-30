İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul'da sıcaktan bunalan çocuklar denize girerek serinledi

İstanbul’da son günlerde etkisini artıran sıcak havalardan bunalan çocuklar, Karaköy’de denize girerek serinledi.

İstanbul'da son günlerde etkisini artıran sıcak havalardan bunalan çocuklar, Karaköy'de denize girerek serinledi.



Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcak havalar etkisini arttı. İstanbul'da hava sıcaklığının 34 dereceyi aşmasıyla çocuklar serinlemek için denize akın etti. Kavurucu sıcakların etkili olduğu şehirde, nem oranının da yükselmesiyle çocuklar Karaköy'de tarihi yarımada manzarasıyla denize girerek serinledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.