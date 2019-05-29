İstanbul'da sıcaktan bunalanlar kendini denize attı

İstanbul'da sıcak hadan bunalan vatandaşlar kendilerini denize attı. Denize giren vatandaşlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağışlara rağmen son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Termometrelerin göstergeleri 30 dereceye yaklaşırken, sıcaklardan bunalan vatandaşlar ise kendilerini sahillere attı. Kadıköy sahilindeki kumsallara kimi aileleriyle, kimi arkadaşlarıyla gelirken vatandaşlar kendilerini Marmara Denizi'ne bırakarak denizin keyfini çıkardı.

Denizin keyfini doyasıya çıkardıkları sıralarda İHA'ya konuşan gençler, aşırı sıcaktan bunaldıklarını ve serinlemek için denize geldiklerini anlattı. Gençler arkadaş grubu olarak toplandıklarını ve yüzerek serinlemek için haftada ya da 2 haftada bir denize geldiklerini söyledi.

Öte yandan denize giren vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.