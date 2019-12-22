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?stanbul'da ?iddetli r?zgar nedeniyle baz? vapur seferleri iptal edildi

?stanbul’da ak?am saatlerinden itibaren etkili olan ?iddetli r?zgar, baz? vapur seferlerinin iptal edilmesine neden oldu.

?stanbul'da ak?am saatlerinden itibaren etkili olan ?iddetli r?zgar, baz? vapur seferlerinin iptal edilmesine neden oldu. Ula??m i?in deniz yolunu kullanmak isteyen vatanda?lar, karayolunu kullanmak zorunda kald?. Boyu yakla??k 3 metreye kadar y?kselen dalgalar?n k?y?y? d?vd??? g?r?ld?.


Meteoroloji Genel M?d?rl???nce yap?lan uyar?lar?n ard?ndan ?stanbul'da ak?am saatlerinden itibaren hava s?cakl?klar? h?zla d??meye ba?lad? ve ?iddetli r?zgar etkisini g?sterdi. Be?ikta?'taki sahil k?y?s?nda dalgalar?n boyu yakla??k 3 metreye kadar y?kselirken, dev dalgalar?n k?y?y? d?vd??? g?r?ld?. ?iddetli r?zgar nedeniyle baz? ?ehirleraras? vapur seferleri de iptal edildi. Ula??m i?in deniz yolunu kullanmak isteyen vatanda?lar, iptal olan vapur seferleri nedeniyle karayolunu kullanmak zorunda kald?.



?Hava nedeniyle seferler iptal olmu??


Hava ko?ullar? nedeniyle vapura binemedi?ini s?yleyen Recep G?ney, ?Hava nedeniyle seferler iptal olmu?. Gezmeye gidecektik, gidemedik. Karayolunu tercih edece?iz. Heybeliada'ya gidecektik. Hava ko?ullar?ndan dolay? plan?m?z? iptal ettik? dedi.


?brahim Teyena ise, "Gezmek i?in adalara gidecektik. Hava ko?ullar? nedeniyle vapurlar iptal oldu. Biz de karayoluyla ba?ka bir yere gidece?iz? ?eklinde konu?tu.

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