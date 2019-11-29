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İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle şemsiyeler havada uçuştu

İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve yağmur, sabah saatlerinde hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve yağmur, sabah saatlerinde hayatı olumsuz etkiledi.


İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve yağmur, sabah saatlerinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmurla birlikte şiddetini artıran rüzgar nedeniyle de vatandaşlar yollarda güçlükle yürüdü. Rüzgarın etkisiyle şemsiyeleri ters dönen vatandaşlar ilginç görüntüler oluştururdu. Özellikle metrobüs üst geçitlerinde yağmurdan korunmak için şemsiyelerini açan vatandaşlar, şiddetli rüzgarın azizliğine uğradı. Zaman zaman etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle şemsiyeler kullanılamaz hale gelirken, vatandaşların birçoğu rüzgarın etkisiyle ters dönen şemsiyelerini çöpe attı.

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