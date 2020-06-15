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İstanbul'da şiddetli yağış etkili oluyor

İstanbul hava durumu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan şiddetli yağmur uyarısının ardından beklenen yağış tüm kentte etkili oluyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağış, gece saatlerinde şiddetlendi. D-100 Karayolunda adeta bardaktan boşalırcasına yağan yağmur görüntülendi.


Megakentte gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağış, gece saatlerinden itibaren şiddetlenerek devam etti. D-100 Karayolunda görüntülenen şiddetli yağış, sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatırken, yer yer trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.

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