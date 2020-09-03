İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: 73 tabanca ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı bir atölyede kaçak üretilen 73 tabanca, 88 tabanca namlusu ve 400 fişek ele geçirildi. Baskında, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Silah, Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Sultangazi'de tekstil atölyesi olarak üzerinde suç kaydı bulunmaya bir kişinin üzerine kiralanan ve daha sonra ‘yasadışı silah imalathanesine' dönüştürülen bir atölyede üretilen çok sayıda silahın bir suç örgütü tarafından piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, önceki gün İstanbul Sultangazi'de bir atölyeye operasyon düzenleyen polis, burada V.Y. adlı 1 kişiyi gözaltına aldı. Baskın düzenlenen atölyede yapılan aramalarda, namlusu değiştirilmiş 51 tabanca, 22 kurusıkı tabanaca, 88 tabanca namlusu, 48 adet tabanca sürgüsü, 3 tabanca kalıbı, 25 horoz tertibatı, 15 adet kesilmiş kurusukı namlusu, bu silahlara ait 185 tane şarjör, 400 fişek, 1 torna makinası, 1 spiral makinesi, biri namlu açmada kullanılan 2 matkap, mengene, hava basınç makinesi ile yiv, pim, içra pimi ve tetikten oluşan silah yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi.

Olayla bağlantılı V.Y. adlı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.