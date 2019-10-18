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İstanbul'da silah kaçakçılığı ve tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul Küçükçekmece’de, silah kaçaklığı ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Küçükçekmece'de, silah kaçaklığı ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Baskında, çok sayıda tabanca, bu silahlara ait mermiler ve POS cihazları ele geçirildi.


Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir binada 3 kişi tarafından silah kaçakçılığı ve tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hareket geçen polis, silah kaçakçılığı ve tefecilik yaptığı belirlenenlerin yakalanması amacıyla söz konusu adrese 2 Ekim akşamı baskın düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan Bilal G.(55), Anıl S. (25) ve Eyüp G. (50) adlı 3 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 10 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 55 mermi, silah ticaretinde kullanılan 9 POS cihazı ve 3 kaşe ile çok sayıda banka ve kredi kartları ele geçirildi.


Gözaltına alına 3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından 3 Ekim'de adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk olan şüphelilerin tamamının ‘adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

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