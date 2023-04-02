İstanbul'da silahlı çatışma kamerada

Kasımpaşa'da cezaevinden yeni çıkan bir adam ile adamın dini nikahlı eşini rahatsız ettiği iddia edilen şahıs arasındaki kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Dehşet anları kameralara yansırken, olayda cezaevinden çıkan adam ile ATM'den para çeken bir öğretmen yaralandı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Musa K., içeride tutukluyken dini nikahlı eşini rahatsız eden Kadri Batuhan B. ile tartıştı. Küfürleşmelerin üzerine çıkan kavgada silahını çeken Kadri Batuhan B., Musa K.'yı ateş açıp karnından yaralandı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda, yaralanan Musa K. silahla ateş açarak karşılık verirken, B.'nin yanındaki Mehmet Ö.'nün de ateş açması sonucu o esnada ATM'den para çeken öğretmen Abidin D. ayağından vuruldu. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Yaralıların hayati tehlikesi yok

Olayın ardından saldırganlar kaçarken, yaralı karnından yaralanan Musa K. ve ayağından yaralanan Abidin D. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Beyoğlu Asayiş polisi saldırganı yakaladı

Öte yandan yaşanan olayla ilgili Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran polis, saldırganların kimliklerini kısa sürede belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların Küçük Piyale Mahallesi'nde bir evde olabilecekleri bilgisine ulaştı. Bunun üzerine eve baskın düzenleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerini içerideki Mehmet Ö.'yü kıskıvrak yakaladı. Şahsın üstünde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Saldırgan tutuklandı

Gözaltına alınan Mehmet Ö. emniyete götürülerek ifadesi alındı. Burada “kasten öldürmeye teşebbüs”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan adli işlemleri yapılan Mehmet Ö., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırgan Kadir Batuhan B.'nin ise her yerde arandığı bilgisine ulaşıldı.