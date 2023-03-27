İstanbul'da silahlı laf atma kavgası kamerada: Dizinden vurulan genç ölümden saniyelerle kurtuldu

Kağıthane'de bir kafeteryada laf atma nedeniyle iki taraf arasında kavga çıktı. Tartıştığı genci kovalayan şahıs, onu önce darp etti ardından da silahla dizinden vurdu. Yaşananlar kameralara yansırken vurulan genç, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, kafeteryada oturan 2 grup arasında laf atma nedeniyle sözlü tartışma başladı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini yumruklu kavgaya bıraktı.

Dizinden vurulan genç aracın altında kalıyordu

Kavga esnasında bir şahıs, belindeki silahı çekerek Onur T.'yi kovalamaya başladı. Şahıstan kaçan genç dizinden silahla vurulması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan genç o esnada seyir halinde olan otomobilin altında kalmaktan ise saniyelerle kurtuldu. Yaşananlar kameralara yansırken, saldırgan hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olayın ardından dizinden yaralanan Onur T. çevredeki vatandaşların yardımıyla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı.

Polis saldırganı yakaladı

Gencin durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganın, kimliğinin polis tarafından tespit edilerek yakalandığı öğrenildi.