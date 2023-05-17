İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı

İstanbul’da gece etkisini gösteren yağış Boğaz ve Anadolu Yakası’nda etkili oldu.

İstanbul'da gece etkisini gösteren yağış Boğaz ve Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Yağışa paralel olarak çakan şimşekler geceyi aydınlattı.



Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da gece yağmurun başlaması ile birlikte peş peşe şimşekler çakmaya başladı. Özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkili olan yağış beraberinde şimşeği de getirdi. Çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi, adeta görsel şölen oluştu. Yağış ve şimşek Kuleli sahilinden görüntülendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.