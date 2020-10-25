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İstanbul'da sis etkili oldu

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren birçok noktada yoğun sis etkili oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren birçok noktada yoğun sis etkili oldu. Boğaz ve Anadolu Yakası'nda daha yoğun olan sis nedeniyle Çamlıca Camisi'nde güzel görüntüler oluştu.


İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kentin bazı noktalarında yoğun olan sis kartpostallık görüntüler oluştururken, Boğaz ve Anadolu Yakası'nda daha yoğun olan sis nedeniyle Çamlıca Camii'nde de güzel görüntüler oluştu. İstanbul üzerinde bulunan siz havadan drone ile görüntülendi.

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