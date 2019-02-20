İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisi altına alan sis gece saatlerinde etkisini artırarak gece saatlerinde de sürdü. Gece saatlerinde etkili olan sis İstanbul Boğazı'nda bulunan köprüleri adeta kaybetti.

İstanbul'u akşam saatlerinde etkisi altına almaya başlayan sis, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sürücüler seyir etmekte güçlük çekti. Özellikle boğaz ve çevresinde etkili olan sis köprüleri adeta kaybetti.