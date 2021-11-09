İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini belirli şekilde düşürdü.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini belirli şekilde düşürdü. Sisin sabah saatlerine kadar kent genelinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul'a gece saatlerinde sis etkili olacak şekilde yaptığı uyarılar etkisini gösterdi. Megakentin genelinde saat 02.30'dan sonra sis yoğun bir şekilde etkili oldu.


Bölgesel olarak etkili olan sisin belirli aralıklarla görüş mesafesini belirli ölçüde düşürdüğü görüldü. Sisin sabah kadar kent genelinde etkisini göstermesi bekleniyor.

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