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İstanbul'da sis hava ulaşımını aksattı

İstanbul’da etkili olan sis, İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlarda gecikmelere neden oldu.

İstanbul'da etkili olan sis, İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlarda gecikmelere neden oldu.


Sabah erken saatlerden itibaren özellikle kentin kuzey kesiminde etkili olan sis, İstanbul Havalimanı'ndaki tarifeli uçuşlarda zaman zaman gecikmelere neden oldu. Olumsuz hava koşulu nedeniyle havalimanına inmek için alçalan uçaklar, havada bir süre tur atmak zorunda kaldı. Görüş mesafesinin düşmesine bağlı olarak inişlerde ortalama 15-20 dakikalık gecikmeler yaşandı. Öğlen saatlerinde sisin etkisini azaltmasıyla seferler normale döndü.

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