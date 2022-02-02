İstanbul'da sis

İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası'nda sis etkili oluyor. Sis nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı.

İstanbul'da özellikle Avrupa yakasının bazı kesimlerinde sis etkili olmaya başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu Yakası'na geçişlerde yoğunluk oluştu. TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii de sis nedeniyle trafikte yoğunluğun yaşandığı yerlerden oldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre kentteki trafiğin akşam üzeri yüzde 63 seviyesine ulaştığı öğrenildi.