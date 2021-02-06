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İstanbul'da sis manzaraları

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sis kartpostallık manzaralar oluştururken, Beşiktaş’ta oluşan sis havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis kartpostallık manzaralar oluştururken, Beşiktaş'ta oluşan sis havadan görüntülendi.


İstanbullular bu sabah güne sisle uyandı. Birçok noktada etkili olan sis görüş mesafesini düşürürken birçok noktada ortaya kartpostallık manzaralar da çıkardı. Oluşan sis nedeniyle binalar görünmez hale gelirken, Beşiktaş'ta oluşan sis havadan görüntülendi.

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