İstanbul'da şok uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sancaktepe ve Kağıthane ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametgahlarında yapılan aramalarda, 5 kilo 140 gram skunk, 83 gram toz esrar, 46 adet alüminyum folyo içerisinde daralı ağırlığı 39 gram gelen ot esrar, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet alüminyum folyo rulosu, 2 adet cep telefonu, 28 bin 050 Dolar, 36 bin 155 TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.